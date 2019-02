“Missione Impiego”: a Sant'Elpidio a Mare trova lavoro con l'iniziativa dell'Informagiovani

Come redigere un curriculum di successo? Quali strategie adottare per affrontare al meglio un colloquio di lavoro? A questi interrogativi sarà data risposta in occasione dell’iniziativa “Missione Impiego” che sarà proposta martedi 26 febbraio dalle ore 16.00 alle 19.00 presso i locali dell’Informagiovani, al Cag di Sant'Elpidio a Mare.

A dirigere i lavori sarà Carlotta Ponzanetti della Tempor spa, agenzia interinale di Civitanova Marche. Durante l'incontro si cercherà di coinvolgere gli utenti presenti in una discussione costruttiva nel corso della quale verranno condivise, idee, opinioni, esperienze e suggerimenti. L’incontro è aperto a tutti coloro che possano essere interessati e la partecipazione è gratuita.

“Il nostro sportello Informagiovani organizza un altro interessante incontro – dice l’Assessore alle Politiche Giovanili Stefano Berdini – per fornire gli strumenti giusti per porsi al meglio nel mondo del lavoro. Non è un incontro indirizzato ad una specifica fascia d’età e mi auguro che possano partecipare in tanti”.