Coldiretti Marche. Calano gli infortuni in campagna: al via nuovi corsi sulla sicurezza nel lavoro

È quanto afferma Coldiretti Marche sulla base degli ultimi dati Inail. La maggior parte degli infortuni, oltre il 96%, è avvenuta in occasioni di lavoro e senza mezzi di trasporto. Si tratta comunque di un trend positivo che va avanti da anni: il dato attuale è circa il 20% in meno rispetto a tre anni fa, addirittura il 69% rispetto a 15 anni fa. Merito anche della grande opera di formazione alle buone pratiche per la sicurezza, la prevenzione e la protezione dagli incidenti che Coldiretti porta avanti attraverso i suoi corsi formativi. Nel corso del 2018 gli agricoltori marchigiani hanno potuto contare su oltre 200 ore di formazione suddivise tra le varie province. Ore di lezione gratuite che, stando ai dati, rivestono un ruolo molto importante di prevenzione. Al momento sono in corso giornate di formazione che riguardano la figura aziendale riconosciuta come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (2 corsi da 32 ore ciascuno a Macerata) mentre sono in fase di avviamento corsi dedicati al pronto soccorso, all'antincendio e alla sicurezza alimentare (Pesaro, Ancona e Macerata). In programma anche corsi per conseguire le patenti di trattori, escavatori e carrelli elevatori (i prossimi ad Ancona). Per informazioni e iscrizioni ai corsi è possibile contattare gli uffici Coldiretti di zona o la sede regionale di Ancona allo 071.2079948. Tutti i corsi sono finanziati dal Psr Marche 2014/2020, sottomisura 1.1.