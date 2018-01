Elezioni politiche, tutti i candidati PD nei collegi del Fermano. Sicura la rielezione di Verducci, Petrini candidato nell'uninominale Marche 2 della Camera

La direzione dem, protrattasi fino a tarda notte, ha quindi recepito l'indicazione arrivata in primis dalla segreteria provinciale, che aveva confermato all'unanimità i due parlamentari uscenti , e confermata anche dal partito regionale.

Paolo Petrini e Francesco Verducci : sono loro i candidati fermani nelle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Sostanzialmente sicura la rielezione di Verducci, inserito come capolista nel listino proporzionale per il collegio plurinominale del Senato che, lo ricordiamo, comprende tutto il territorio regionale. Dietro Verducci nel listino dem i nomi di Irene Manzi, Piergiorgio Carrescia e Donatella Paganelli.

Più insidiosa invece la strada che porta alla riconferma di Paolo Petrini a Montecitorio: il deputato elpidiense sarà il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Marche 2, quello che porta il nome di Civitanova Marche ma che comprende 16 comuni del Fermano, tra cui Fermo, Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Montegiorgio e soprattutto Porto Sant'Elpidio, città di cui in passato fu anche sindaco.

Nel collegio uninominale Marche 1 alla Camera, quello che annovera gli altri 24 comuni del Fermano insieme a tutta la provincia di Ascoli Piceno, la candidata dem sarà invece Emanuela Di Cintio, segretario comunale a Spinetoli.

Sempre per quanto riguarda la Camera dei Deputati, il listino bloccato per il collegio plurinominale Marche 2 (quello che comprende tutto il Fermano, l'Ascolano, la quasi totalità del Maceratese oltre a Osimo, Loreto e Filottrano) propone nomi eccellenti: capolista sarà infatti il premier uscente Paolo Gentiloni, originario di Tolentino, seguito a ruota dalla ministra della pubblica amministrazione Marianna Madia. Completano il listino Mario Morgoni, senatore uscente di Potenza Picena, e Margherita Sorge, ex assessore di San Benedetto del Tronto.

Detto già del listino proporzionale per il Senato, il candidato dem nel collegio uninominale Marche 3 per Palazzo Madama, quello che comprende l'Ascolano, il Fermano e alcuni comuni del basso maceratese, sarà Antimo Di Francesco, capogruppo del Pd in consiglio comunale a San Benedetto del Tronto.