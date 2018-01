Elezioni politiche, attesa per i candidati fermani del centrodestra. Forza Italia si affida ancora a Ceroni al Senato e spunta anche il nome di Galasso per il plurinominale alla Camera

Mentre il PD ha ufficializzato questa notte le candidature per le prossime elezioni politiche , nel centrodestra bisognerà invece attendere ancora qualche ora (il termine per la presentazione della candidature è fissato per lunedì): fervono infatti i lavori per trovare la quadra tra le richieste di tutti gli attori della coalizione.

Centrodestra che cinque anni fa espresse il terzo parlamentare del Fermano (oltre ai dem Francesco Verducci e Paolo Petrini), Remigio Ceroni che, al netto di qualche recente critica, come quelle mossegli dal comitato sangiorgese di Forza Italia, secondo il quale la candidatura del sindaco di Rapagnano sarebbe divisiva e non condivisa, rimane comunque un nome di riferimento per il mosaico degli azzurri al Senato: da vedere se sarà inserito come capolista nel listino proporzionale o se correrà nel collegio uninominale Marche 3, dove a quel punto per essere eletto dovrebbe però conquistare almeno un voto in più rispetto a tutti i suoi avversari in un collegio che oltre al Fermano comprende tutto l'Ascolano e alcuni comuni del basso maceratese.

Forza Italia potrebbe però schierare anche un altro candidato del Fermano, stavolta nel listino proporzionale per il collegio Marche 2 della Camera dei Deputati: stiamo parlando di Giuseppe Galasso, giovane consigliere comunale di Pedaso.

Galasso, dopo un mandato all'opposizione di Barbara Toce, nelle elezioni del giugno scorso ha ricevuto 106 preferenze, secondo in assoluto dietro all'attuale vicesindaco Carlo Maria Bruti, nella lista a sostegno del vincitore Vincenzo Berdini.

Probabile che, qualora dovesse superare la scrematura della segreteria nazionale, il suo nome finirebbe comunque piuttosto in basso nel listino forzista, in una posizione dunque che molto difficilmente porterebbe all'elezione.