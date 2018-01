Elezioni politiche, cambio dell'ultima ora nel Pd: Di Francesco correrà alla Camera e la Di Cintio al Senato. LEGGI TUTTI I CANDIDATI DEM NELLE MARCHE

Nelle Marche, e in particolare i collegi che riguardano il Fermano, si è assistito ad uno “scambio” di candidati dell'ultim'ora: rispetto a quanto era emerso ieri, infatti, Antimo Di Francesco, capogruppo dem in consiglio comunale a San Benedetto del Tronto, correrà alla Camera nel collegio uninominale Marche 1 (quello che comprende tutto l'Ascolano e 24 comuni del Fermano), mentre Emanuela Di Cintio, segretaria comunale di Spinetoli, sarà in lizza nel collegio uninominale Marche 3 del Senato, che unisce Ascoli, Fermo e Civitanova).