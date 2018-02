La Ciriaci incontra il Sindaco di Civitanova Ciarapica: “Politica economica liberale e funzione strumentale del Governo rivolta al sistema di mercato, al centro della ripresa economica”

Graziella Ciriaci, imprenditrice ortezzanese, candidata dal partito di Forza Italia, all’uninominale per il Senato, per il collegio Marche sud (Fermo, Ascoli Piceno e basso Maceratese) alle elezioni politiche del 4 marzo, ha incontrato il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e gli operatori turistici del luogo, per un confronto finalizzato all’economia del territorio.