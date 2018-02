Porto Sant'Elpidio. Il Pd inaugura la sede elettorale e Ceriscioli "benedice" Petrini: "Averlo o non averlo in Parlamento non è la stessa cosa"

Il Partito Democratico di Porto Sant'Elpidio è atteso da mesi particolarmente importanti. Il primo appuntamento da non fallire è quello delle elezioni politiche del 4 marzo, quando il “cavallo di razza” del centrosinistra cittadino, Paolo Petrini , ex sindaco e assessore regionale, cercherà la rielezione a Montecitorio per un secondo mandato consecutivo da deputato: ad attenderlo una sfida sicuramente stimolante e difficile nel collegio uninominale di Fermo e Civitanova, dove se la dovrà vedere con due civitanovesi, l'assessore alla sicurezza di Civitanova Giuseppe Cognigni (Lega Nord) e la candidata dei Cinque Stelle Mirella Emiliozzi .

Passato il 4 marzo il focus si sposterà poi su Nazareno Franchellucci e sulla sua corsa alla rielezione a sindaco della città, contro un centrodestra che mai come in questa occasione promette di dare battaglia presentandosi in maniera unitaria e puntando magari sull'onda lunga di un risultato positivo alle elezioni politiche che al momento i sondaggi indicano come probabile.

Da questa sera il Pd ha però la sua nuova “casa” all'interno della quale preparare ed affrontare questa sfide: la sede della campagna elettorale in via Cesare Battisti, inaugurata alla presenza dei massimi esponenti del partito a livello regionale e locale, su tutti il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli: al suo fianco l'assessore regionale al bilancio Fabrizio Cesetti, il consigliere regionale Francesco Giacinti, la Presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola, il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci con la sua vice Annalinda Pasquali, il segretario provinciale Fabiano Alessandrini e il suo predecessore Paolo Nicolai, la segretaria del circolo cittadino Patrizia Canzonetta, l'ex assessore al turismo di Porto San Giorgio Catia Ciabattoni e poi naturalmente lo stesso Paolo Petrini.

“Non mi sono candidato per vendere acqua zuccherata, ma per raggiungere degli obiettivi e produrre dei risultati, soprattutto in un momento non semplicissimo come questo – sono le prime parole del deputato uscente -. Conosciamo bene le difficoltà del nostro territorio, non solo per il terremoto ma anche per un'economia in fortissima trasformazione, che deve avere un supporto decisivo da parte della politica”.

Poi Petrini attacca quelli che definisce i “politici irresponsabili”, quelli che a suo dire “sparpagliano la paura a piene mani: “La campagna elettorale non può essere giocata solo sulle disgrazie, ma su tutto il nostro futuro che è fatto di molte cose. Se faremo un buon lavoro insieme vinceremo e ci troveremo ad avere di fronte una prospettiva che non sarà quella di un paese dilaniato, forse presidiato dall'esercito in tutti gli angoli perché qualcuno ci vuole fra credere che siamo agli albori di una rivoluzione che rovinerà per sempre la nostra vita: non è così, le difficoltà sono affrontabili e abbiamo strumenti, capacità e determinazione per andare avanti”.

A Petrini è poi arrivato un fortissimo endorsement da parte del Presidente Ceriscioli: “Il Pd ha un programma molto bello, che racconta e parla dell'Italia attraverso le cose vere di cui nessuno in questa campagna elettorale sembra curarsi: lavoro, scuola, cultura, formazione, ambiente, futuro degli enti locali, competitività delle imprese – sono le parole del numero uno di Palazzo Raffaello -. Per me Petrini è un po' come quel programma: una persona seria, di qualità, che pensa all'Italia. Averlo o non averlo in Parlamento non è la stessa cosa. La logica dell'uninominale è quella di scegliere persone come Paolo che poi quando sono a Roma sono in grado di fare qualcosa per il nostro territorio, per le persone che vivono qui e per tutto il Paese”.

Parole di forte stima sono arrivate anche dal sindaco Franchellucci, che ha sottolineato il rapporto “viscerale” che lo lega a Petrini sottoscrivendo quanto detto da Ceriscioli: “Noi amministratori locali abbiamo vissuto anni difficili all'inizio del nostro mandato – ricorda rivolgendosi direttamente alla Presidente della Provincia Canigola -. Ogni anno cambiava la fiscalità locale e non si riusciva a sapere se ce l'avremmo fatta o meno ad approvare il bilancio. A questo governo e a questo Parlamento va però dato il merito di essere riusciti a mettere ordine a questa situazione trasmettendo delle certezze che sono quelle che servono ai cittadini per sapere come spendere i loro soldi o alle nostre aziende per effettuare determinati tipi di investimenti”.

“Posso testimoniare direttamente quanto sia fondamentale avere una persona come Paolo in Parlamento – conclude il primo cittadino –. Oggi tanti parlano di sicurezza, ma le chiacchiere stanno a zero: se questo territorio avrà la Questura sarà per il grande lavoro degli amministratori locali e per la capacità di Paolo di inserirsi da subito dentro le vicende romane e di lavorare in maniera fortissima a questo risultato fondamentale per tutto il territorio”.