Gentiloni a palazzo dei Priori: comincia la visita a Fermo del Presidente del Consiglio. FOTO e VIDEO

Il sindaco Calcinaro su visita istituzionale Gentiloni: "passaggio importante per la città la visita del Presidente. Si tratta del riconoscimento della centralità di Palazzo dei Priori per il territorio ed in ottica nazionale. Il Presidente ha ricordato il Rubens nella mostra che si tenuta a Roma in San Salvatore in Lauro. Importante anche la visita ad un istituto storico come l'Itis Montani". A palazzo priori il presidente ha visitato il cantiere della sala del mappamondo, ha apprezzato il fondo antico di libri trasferito provvisoriamente in una sala attigua alla presenza delle ragazze del Servizio Civile. E poi fuori programma ha voluto camminare in Piazza apprezzandone - ha detto - la bellezza.