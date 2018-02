Venerdì 2 marzo all'Hotel Astoria di Fermo la chiusura delle campagna elettorale della candidata di Forza Italia Graziella Ciriaci

E’ fissata per venerdì sera alle 21:30, presso l’Hotel Astoria di Fermo, la chiusura della campagna elettorale di Graziella Ciriaci, imprenditrice ortezzanese, candidata dal partito di Forza Italia, all’uninominale per il Senato, al collegio Marche sud (Fermo, Ascoli Piceno e basso Maceratese) per le elezioni politiche del 4 marzo.

"Ho ufficializzato l’apertura della campagna elettorale ad Ortezzano e non potevo che chiuderla a Fermo – commenta la Ciriaci – in nome del mio attaccamento al territorio inteso come custode delle mie radici, della mia integrazione e del rispetto per lo stesso territorio che mi ha dato tanto e che la passione politica mi chiama a poter ricambiare in gratitudine".

"Una campagna elettorale distinta su tutte impostata – come promesso fin dall’inizio – a “tu per tu” con tutti gli elettori del territorio di competenza elettorale, dove la candidata ha creato un vero dialogo tra cittadini di generazioni diverse e istituzioni, volto al raggiungimento di un obiettivo comune: “tornare a credere nella qualità della vita come diritto spettante a tutti indistintamente, attraverso opportunità di lavoro e di crescita, snellimento della burocrazia, riduzione della tassazione, tutela e condizioni di sicurezza”.

"La volontà di agire politicamente in virtù dei punti programmatici della coalizione politica a cui appartengo – prosegue la candidata – sono tutt’uno con la passione con cui ho ascoltato le persone di ogni età e di ogni luogo, in nome di un progetto concreto che vuole tornare a credere nella forza della condivisione delle idee e nell’orgoglio del senso di appartenenza allo stesso patrimonio umano: del nostro territorio fermano, come alla realtà nazionale".

Nell’incontro di chiusura, Graziella Ciriaci sarà affiancata dagli esponenti della coalizione politica per le elezioni di domenica.