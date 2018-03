ELEZIONI POLITICHE. L’affluenza alla Camera alle ore 12:00 è del 19,43%. Nelle Marche 19,81%, nel Fermano 19,33%. I DATI DI ELIGENDO

La situazione per quanti riguarda la Camera vede un’affluenza del 19,43% (con 7.958 Comuni), nelle Marche del 19,81% (con 229 Comuni).

L’affluenza per quanto riguarda il Fermano è del 19,33% per la Camera. Nel Comune di Fermo è del 19,70% per la Camera dei Deputati e del 20,55% per il Senato della Repubblica.

I risultati possono essere consultati anche sul portale Eligendo, a questo link:

http://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20180304/votantiCI

Ricordiamo che, questa sera a partire dalle ore 23:00, Informazione.tv e Radio Fermo Uno, in concomitanza con la notte degli Oscar, seguiranno lo spoglio delle schede con i dati aggiornati in tempo reale sul sito web.