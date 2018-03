La Ciriaci accetta la sconfitta: "Un risultato elettorale che non fa scattare il seggio, ma che mi rende fiera di fronte agli elettori"

"Un risultato elettorale che non fa scattare il seggio, ma che mi rende fiera di fronte agli elettori, al Partito di Forza Italia e alla coalizione politica rappresentata". Sono le parole di Graziella Ciriaci, imprenditrice di Ortezzano, candidata dal partito di Forza Italia, all’uninominale per il Senato, al collegio Marche sud (Fermo, Ascoli Piceno e basso Maceratese) per le elezioni politiche di ieri, che hanno visto l’imprenditrice ortezzanese ottenere un bacino di 94.044 voti (34,16%) pari solo a meno del 3% rispetto al candidato del Movimento 5 Stelle (37,04%) e non sufficiente, pertanto all’assegnazione del seggio al Senato.

"L’esito delle elezioni – commenta la Ciriaci – ritrae un quadro di grandi cambiamenti politici: primo tra tutti il crollo della politica di centro sinistra anche nella nostra Regione, un malcontento trasformato in protesta ma non in proposta e la forza del centro destra, fondata sulla volontà di stimolare una rinnovata cultura della consapevolezza sociale e politica di questo periodo difficile". Di fronte al 5 Stelle che avanza e ad un centro sinistra che ha toccato il minimo storico di consensi, la Ciriaci ha onorato la coalizione del centro destra con grande dignità e determinazione elettorale, espressa chiaramente nella riscossa fiducia al voto, che non è passato certamente inosservato al Partito di Forza Italia. Il grande risultato ottenuto, infatti, lascia fin da subito intravvedere un incarico politico per la Ciriaci, da stabilire nel breve periodo nell’ambito del Partito e possibile assetto di Governo. "Ringraziare gli elettori potrebbe sembrare doveroso e scontato – commenta la Ciriaci – ma non è così. Ogni mano stretta, ogni storia ascoltata e ogni confronto avuto in campagna elettorale (resa difficile da situazioni interne di Partito così come dalla nevicata che ha ostacolato e bloccato gli ultimi incontri pubblici) è stata sintomo di un impegno sincero che ho portato e porterò avanti in nome di un progetto che – alla luce dell’esito delle elezioni – prende maggiore vigore e maggior forza in nome della volontà di migliorare il presente di tutti".