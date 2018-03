Nodo rimborsi Anpas. Marcozzi: "Ora l’Amministrazione rispetti gli impegni presi e vigili sul loro assolvimento"

"Martedì la mia interrogazione consiliare sul nodo rimborsi è approdata in consiglio regionale - ha continuato la Marcozzi. E in quella sede mi è stato risposto con una sfilza di date tra incontri, negoziati, dichiarazioni di intenti e impegni. Ecco, impegni. Entro il 31 marzo Asur e Regione si impegnano a liquidare il 100% dell’acconto per le annualità dal 2013 al 2016, comprese le emergenze, entro il 31 ottobre 2018 il saldo complessivo delle somme da erogare e per il 2017 e 2018 si applicheranno le modalità previste da determina 675/17 con l’impegno da parte dell’Asur di riaprire il prima possibile un tavolo per una revisione dei criteri entro la data di discussione del ricorso al Tar. Il tutto da formalizzare entro il 31 marzo. Come è possibile che, dinanzi ad accordi ben precisi, servano continue limature e aggiustamenti? La politica che fa? L’Amministrazione dove è? Compito della politica è trovare un punto di equilibrio tra le varie posizioni, vigilare sul corretto assolvimento degli impegni di tutti, in primis della politica stessa e, soprattutto in casi del genere, tutelare e sostenere il volontariato, vera spina dorsale della nostra società e delle Marche. Ora si rispettino gli impegni presi. Noi vigileremo."