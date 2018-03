Cena del Movimento 5 Stelle a Porto Sant'Elpidio. Fioschini: "Volontà di fare rete e importanza del contatto con il territorio"

Il gruppo locale di Porto Sant’ Elpidio ringrazia tutti coloro che hanno condiviso questa serata, che a tratti ha regalato momenti di vera emozione e commozione. Un grande grazie anche a tutti i gruppi del fermano che hanno condiviso fortemente la scelta di Porto Sant'Elpidio come location di questo evento, consapevoli della volontà del movimento a tutti il livelli di puntare su PSE per la costruzione di un modello amministrativo innovativo per qualità e quantità dei servizi ai cittadini ed alle imprese, e l'impegno personale preso dai neo eletti in tal senso ne è la testimonianza."