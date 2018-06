La Provincia approva il bilancio di previsione 2018-2020, domani la seduta del consiglio per il via libera al documento

Tra i punti all'ordine del giorno, infatti, spicca l'adozione del bilancio di previsione 2018-2020: un documento che di questi tempi è semrpe delicato per tutti gli enti pubblici, a maggior ragione per quelle Province che, come ormai ben noto, pur in un quadro che ha visto una generale riduzione delle loro funzioni, mantengono ancora compiti fondamentali (su tutte viabilità ed edilizia scolastica) senza però un'adeguata dotazione finanziaria.

L'"adozione del documento unico di programmazione per l'anno 2018 - bilancio di rpevisione 2018/2020. Programma opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Salvaguardia equilibri del bilancio" arriva al quarto ed ultimo posto dell'ordine del giorno.

Prima di questo, l'approvazione dei verbali della precedente seduta consigliare, le comunicazioni della Presidente Canigola e l'approvazione di un aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

A seguire (prima convocazione alle 15:30, seconda convocazione per venerdì alle 15:45)la seduta anche dell'assemblea dei sindaco, chiamata ad esprimere il parere, cui è tenuta ai sensi di legge, proprio sul bilancio di previsione