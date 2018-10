La denuncia di Cangini: "Le Marche maglia nera d'Europa". Poi l'affondo: "E' avviso di sfratto per il Pd"

"Non è di conforto sapere che regioni come Calabria e Campania sono messe peggio. Prosegue così, dopo anni di dati allarmanti su disoccupazione e Pil, l'allarmante processo di meridionalizzazione delle Marche. E' avviso di sfratto per il Pd, di cui Forza Italia intende farsi promotore nel quadro di un centrodestra di governo. Le Marche meritano di più".