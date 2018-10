Marcozzi e Cangini sui fondi per il Contributo di Autonoma Sistemazione: “Immediata chiarezza dall'Amministrazione regionale”

“La Regione non ha più fondi per pagare il Contributo mensile di autonoma sistemazione (Cas) e scrive ai sindaci, dunque, di non prendere ulteriori impegni di spesa. A rischio anche i rimborsi per gli alberghi che ospitano gli sfollati. La Protezione civile smentisce. Chiediamo immediatamente delucidazioni all'Amministrazione regionale che dinanzi a uno scenario così preoccupante, anzi drammatico, non può tacere” la denuncia arriva dalla Capogruppo regionale FI Jessica Marcozzi, alla quale segue anche l'interrogazione di Andrea Cangini, senatore di Forza Italia.