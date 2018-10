Da Piazza San Pietro alle prossime elezioni europee: il Popolo della Famiglia presenta il suo Direttivo Regionale

Il Direttivo composto da 18 membri provenienti da tutte le province ha eletto, all’unanimità, il falconarese Fabio Sebastianelli, sposato con due figli, titolare di una ditta di tinteggiatura.

Il costituito gruppo dirigente avrà il compito di avviare tutte le iniziative nei vari territori per far conoscere il programma del movimento politico e per presentarsi alle prossime elezioni che interesseranno molti comuni delle Marche e per le elezioni europee che si terranno nel mese di maggio del prossimo anno.

Il Popolo della Famiglia si presenterà da solo con il proprio simbolo per "continuare a difendere le famiglie e le imprese italiane, i cittadini più deboli, i disabili e continuerà a porsi come argine alla cultura della morte, dello scarto, contro la pratica mercifera dell’utero in affitto, l’ideologia gender propagandata nelle scuole e contro la liberalizzazione delle droghe".