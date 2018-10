Arrigoni e Patassini (Lega Marche): "Piccole difformità, chiese e professionisti: nel decreto Genova il Governo mantiene le promesse sul terremoto"

Il segretario regionale della Lega Paolo Arrigoni

Così il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Lega Marche, commenta l'epilogo delle ultime giornate di lavoro no stop in Commissione parlamentare per introdurre nel cosiddetto Decreto Genova alcune norme che sbloccano una ricostruzione tenuta da due anni al palo dalla fallimentare gestione dei governi PD.

"Abbiamo lavorato senza tregua in commissione rimuovendo ostacoli che rischiavano di rendere impossibile il ritorno alla vita delle aree terremotate, in particolare quelle più colpite – spiega l'onorevole maceratese Tullio Patassini, che riferirà oggi alla Camera sui lavori della Commissione –. In particolare l'emendamento sulle difformità estende la possibilità di richiedere la sanatoria agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia diversi dalla cosiddetta ristrutturazione pesante". Si tratta prevalentemente di interventi di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, di eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti che non comportano aumenti di volumetria. Nel caso di interventi di aumento volumetrico nei limiti previsti dalle norme di ogni regione sul Piano Casa, che nelle Marche è il 20%.

"Una norma frutto del buonsenso del governo che sa distinguere tra abusivismo e centri storici modificati per secoli secondo una stratificazione di intervento non sempre coordinata – aggiunge Arrigoni –. Dobbiamo velocizzare la ricostruzione riducendo la burocrazia alla sola necessaria per permettere il rientro in sicurezza nelle proprie case: da ora committenza e professionisti sono messi nella condizione di procedere speditamente". Nel citare i professionisti, Arrigoni si riferisce all'introduzione della norma per l'anticipo del 50% delle spese tecniche, dopo due anni che i professionisti si spendono sul territorio.

Lo snellimento degli adempimenti burocratici riguarda anche le Diocesi, che potranno intervenire direttamente nella ricostruzione delle chiese. "Abbiamo semplificato le procedure di avvio dei lavori per il recupero delle chiese – continua Patassini –. L'ampliamento del limite per l'effettuazione dei lavori fissato a 600.000 euro consentirà la velocizzazione della riapertura di tante strutture che rappresentano il fulcro sociale delle comunità, specie le più piccole".

A pochi mesi dall'avvio del #governodelbuonsenso e dopo la recente nomina di un commissario tecnico e del territorio, i segnali ai terremotati continuano dunque a giungere forti e chiari, segno che l'obiettivo resta quello di un lavoro quotidiano che mette al centro cittadini e territorio.