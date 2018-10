Rimini. In corso la 35esima assemblea nazionale dell'Anci, presente anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro

L’appuntamento riminese ruota intorno ad alcune parole chiave della Costituzione: lavoro, uguaglianza, cultura, salute, ambiente, identità ed autonomia e ospita, parallelamente ai lavori istituzionali, anche AnciExpo, l’incontro di grandi nomi del mondo dell’imprenditoria, con oltre 150 stand in una superficie espositiva di circa 12mila metri quadrati, con 11 sale collaterali per accogliere oltre 60 convegni a latere. Sono in tutto nove le sessioni tematiche della plenaria, tre le tavole rotonde e circa 90 i relatori presenti.

Un focus di dialogo fra amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese e Governo per confrontarsi sui principali temi d’interesse degli Enti Locali.