Nuovo segretario regionale del Pd, trovato l'accordo sul nome di Giovanni Gostoli: niente da fare per Alessandrini e il Fermano

Il Fermano, che insieme alle federazioni di Ascoli e Macerata era da tempo uscito allo scoperto con l'intenzione di arrivare a una candidatura unica che premiasse un rappresentante del sud della regione, ha quindi deciso di fare un passo indietro, nonostante che nei giorni scorsi a favore di Alessandrini si fosse pronunciato anche l'assessore regionale al bilancio Fabrizio Cesetti.

La notizia è riportata dal sito Ansa Marche, secondo il quale le cinque federazioni della regione ieri hanno trovato l'accordo sul nome del segretario pesarese Giovanni Gostoli nel corso di un incontro a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli.





"Preoccupati per il dibattito che si è aperto in vista del congresso regionale e convinti della "assoluta necessità di unità per il rilancio del Pd delle Marche" - si legge sul sito dell'agenzia di stampa che cita una nota del partito - i segretari provinciali del Pd di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata hanno chiesto la disponibilità a candidarsi a segretario regionale del partito a Giovanni Gostoli. Tra gli obiettivi c'è quello cogliere una grande opportunità di ricostruzione del Pd, "al fine di rilanciare l'azione del partito e del governo regionale, ma soprattutto per preparare al meglio la sfida delle prossime elezioni europee e amministrative del 2019". Nelle Marche il rilancio del Pd può avvenire attraverso "una profonda comprensione e ricucitura delle fratture aperte nella società dalla crisi economica e dal sisma nel Centro Italia".