Sae con tetti marci, il senatore Andrea Cangini (Forza Italia) presenta un'interrogazione parlamentare

Si parla molto della tragedia di Genova, ed è un bene. Non si parla affatto dell'assai più vasta tragedia del terremoto del centro Italia. E questo, ovviamente, è un male. È un male soprattutto perché al governo ci sono due partiti profondamente mediatici: quel che non passa in televisione per loro non esiste. Si spiega così la vergognosa inerzia rispetto ai bisogni dei terremotati in generale e di quelli marchigiani in modo particolare". A parlare è Andrea Cangini, senatore di Forza Italia eletto nel nostro territorio.