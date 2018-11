Da lista civica comunale a progetto per tutto il Fermano: nasce Città e Futuro per la Provincia di Fermo

Oggi a Fermo, nel capoluogo di Provincia, si è costituito il nuovo movimento territoriale “Città e Futuro -per la Provincia di Fermo”. Nasce da un'esperienza locale, dopo aver conseguito un ottimo risultato alle scorse elezioni comunali di Porto Sant'Elpidio, dove un nutrito gruppo di giovani si è impegnato a dare voce alla moltitudine di cittadini che in questa fase storica non riescono ad identificarsi in nessuno dei partiti e movimenti nazionali, quelli che caratterizzano la scena politica attuale.

Lorenzo Pezzola, leader di Città e Futuro nella competizione elettorale di Porto Sant'Elpidio

“Città e Futuro -per la Provincia di Fermo” ha l'ambizione di riportare nella discussione politica alcuni temi che per troppo tempo sono rimasti indietro per incapacità ed incompetenza, consegnandoci una realtà sociale e soprattutto economica ai minimi storici.

Tutte le rilevazioni statistiche, come riportato anche in quotidiani della caratura de Il Sole 24 Ore, indicano la nostra Provincia in grande sofferenza, con la peggiore organizzazione sanitaria delle Marche, la peggiore viabilità (la sola vallata senza una strada a scorrimento veloce che colleghi la montagna al mare in un territorio unico), con tratti di strada chiusi ai mezzi pesanti (vedi tratto Amandola – Servigliano) e una costante contrazione del numero di PMI mai uscite da una crisi produttiva che si trascina dal 2008.

E' indubbio, quindi, che il primo e più grande obiettivo sia dibattere su come dare un nuovo ampio respiro all'economia locale, in un parola sola come far ripartire lo "sviluppo economico" del nostro territorio. Sviluppo che non può essere davvero tale senza un'adeguata politica a sostegno delle famiglie e di tutte le varie realtà sociali che operano sui territori, tenendo sempre presenti i fondamenti cattolici che caratterizzano la nostra educazione.



Un progetto politico libero ed indipendente, che ha la volontà e la forza di colloquiare con chiunque condivida i valori fondamentali di libertà, rispetto delle regole, amor di patria.

La presentazione del progetto politico si terrà sabato 1 dicembre presso il ristorante Battistà a Porto Sant'Elpidio alle ore 12:00.