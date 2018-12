Gostoli trionfa alle primarie, è lui il nuovo segretario regionale del Pd: Petrini battuto anche nel Fermano

Il numero uno della federazione provinciale di Pesaro e Urbino si è imposto con 8876 voti (pari al 67,96%), mentre lo sfidante Paolo Petrini si è fermato a 4184 (32,04%).

C'era particolare curiosità per capire quale sarebbe stato il risultato nella nostra provincia, dove il partito si era spaccato, con strascichi polemici anche velenosi, in seguito alla decisione di Petrini di mettersi in gioco rompendo lo schema deciso dalle cinque segreterie provinciali, compresa quella di Fermo guidata da Fabiano Alessandrini, di puntare su una candidatura unitaria, per l'appunto quella di Gostoli.

Ebbene, il 33enne di Sant'Angelo in Vado ha avuto la meglio anche nel Fermano, dove ha conquistato 1287 voti (53,56%) contro i 1116 dell'ex deputato (46,44%), imponendosi in 17 seggi su 29. Come prevedibile, Petrini ha vinto in maniera netta in tutti e cinque i seggi della sua Porto Sant'Elpidio, in tre dei quattro seggi di Fermo (con l'unica eccezione di quella Lido) e a Monte Urano. Per il resto, salvo pochissime eccezioni (Santa Vittoria in Matenano, Altidona-Pedaso-Campofilone e Grottazzolina-Magliano-Montottone-Ponzano), la candidatura di Gostoli, sponsorizzata dalla segreteria provinciale, si è imposta anche nel nostro territorio in maniera piuttosto netta. Solo in Provincia di Ancona Petrini ha avuto la meglio sul suo rivale.

Dopo otto mesi senza segretario (la carica era infatti rimasta vacante dal marzo scorso in seguito alle dimissioni di Francesco Comi subito dopo la disfatta alle elezioni politiche), il Pd regionale ha quindi un nuovo numero uno: toccherà a Gostoli guidare i dem ai prossimi appuntamenti elettorali e in particolar modo traghettare il partito verso la grande sfida delle regionali del 2020.

I risultati nel Fermano seggio per seggio