Nuova organizzazione di Forza Italia nelle Marche, la soddisfazione di Cangini e Baldelli: "Ora via al rinnovamento da troppo tempo rimandato"

Due dei big del partito delle Marche, il vicecapogruppo a Montecitorio Simone Baldelli e il senatore Andrea Cangini, hanno commentato positivamente quest'importante opera di riorganizzazione:

"I migliori auguri di buon lavoro a tutti i componenti della squadra azzurra delle Marche, a partire dai commissari provinciali nominati oggi, in vista di questa stagione congressuale, elettorale e politica così delicata ed importante - è il commento di Baldelli -. Questo passaggio, fortemente voluto dal commissario Marcello Fiori, da mesi impegnato in un lodevole lavoro di coinvolgimento sul territorio, dai parlamentari, che, come hanno di recente dimostrato in materia di fondi alle popolazioni colpite dal terremoto, sono quotidianamente impegnati nelle aule di Camera e Senato sui temi dell'agenda politica, e dagli eletti a livello regionale e locale, costituisce un mattone importante e necessario nel rilancio politico-organizzativo del Movimento guidato dal Presidente Silvio Berlusconi e dal vicepresidente Antonio Tajani".

"Con le nomine comunicate dal commissario regionale Marcello Fiori, Forza Italia può finalmente avviare quel duplice processo di radicamento e rinnovamento per troppi anni rimandato - aggiunge Cangini -. Da oggi si fa sul serio. La stagione delle divisioni create ad arte e del conflitto interno è alle nostre spalle. Ora c'è una squadra compatta che potrà dare degna rappresentanza alle necessita dei territori marchigiani partendo dalle tre priorità più note: lavoro, infrastrutture e terremoto. Oltre ai congressi provinciali e comunali, alle amministrative e alle regionali, il partito marchigiano sarà impegnato in un'opera di ascolto e coinvolgimento di cittadini, associazioni e liste civiche. Obiettivo: essere sempre più aderenti ai reali bisogni dei cittadini. Un entusiastico in bocca al lupo ai nuovi dirigenti locali e un sincero ringraziamento agli uscenti, la cui esperienza e la cui passione ci saranno indispensabili ".