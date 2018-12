“Deficit infrastrutturali e viabilità nel Sud delle Marche e nel Fermano: urgono risposte e fatti”. La Marcozzi presenta un'interrogazione in consiglio regionale

"Da mesi, per non dire anni, ripetiamo come sia indispensabile che le Marche, a partire dal Sud della Regione, siano al centro di un piano organico di investimenti nelle strutture e nei collegamenti viari lungo la dorsale adriatica e tra la costa, l’entroterra e i centri produttivi, artigianali e industriali. Nulla, però, da Regione e Governo è stato ancora fatto". A parlare è Jessica Marcozzi , coordinatrice provinciale di Forza Italia e capogruppo del partito in consiglio regionale, che poi annuncia anche la presentazione di un'interrogazione consigliare sul tema.

"Si fa sempre più necessaria la riapertura di un confronto con la Società Autostrade per l’ampliamento dell’A14 a tre corsie da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto - si legge nella nota: ad ogni imprevisto o incidente si formano infatti lunghe code e disagi con il traffico bloccato, con le inevitabili ripercussioni sul tessuto produttivo e commerciale locale, per non parlare della componente legata alla sicurezza dei viaggiatori che, ovviamente, ha la priorità su tutto".

"Non solo A14 - prosegue la Marcozzi -. Penso ad esempio a una bretella che funga da bypass con la Statale Adriatica, sempre più congestionata, soprattutto nei tratti urbani, e condizionata nel suo flusso veicolare, dagli eventi che si registrano in A14, o a un totale ammodernamento delle intervallive, a partire dalla Mezzina, spesso teatro di incidenti e tragedie. Siamo in attesa della variante che conduce a Girola per il collegamento con il nuovo ospedale di Campiglione. Non ho ancora ottenuto esaustive risposte (a una mia interrogazione del 9 aprile) sugli impegni economici e sui tempi di realizzazione del primo tratto montano della Monti-Mare, all’interno del cratere, zona montana in cui dovrebbe sorgere l’ospedale dei Sibillini. Le nostre strade che collegano la costa all’entroterra non riescono più a sostenere la mole di traffico aumentato esponenzialmente negli ultimi anni".

"Dinanzi alla necessità di interventi mirati l’Amministrazione tace - denuncia la Marcozzi -. La riorganizzazione e l’ammodernamento della viabilità nel sud delle Marche, martoriata oltretutto dal sisma, è passo imprescindibile se si vuole rilanciare l’economia, il turismo e la produttività dell’intera regione. Attendo delle risposte puntuali alla mia interrogazione, che presenterò domani in aula, su temi così sensibili e che non possono essere rinviati ulteriormente o, peggio, ignorati".