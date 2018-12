Tragedia di Corinaldo. "Assuefarsi all'assurdo è la peggiore delle colpe". Il senatore Cangini propone una legge a difesa dei nostri figli

"Se il concerto fosse iniziato in orario, tutto questo sarebbe accaduto? Era un concerto per giovanissimi. Doveva iniziare alle 22, ma all'una di notte il cantante Sfera Ebbasta era ancora a Rimini. E' normale? No, non è normale. E per niente normale è il fatto che noi genitori ci si rassegni a vedere i nostri figli trattati come merce da banco, quando non come carne da macello. Quando ero giovane i minorenni in discoteca ci andavano di pomeriggio. Ora ci vanno nel cuore della notte come gli adulti. Difficile che li facciano entrare prima dell'una. E' normale? No, non è normale. Non è normale che una ragazzina torni a casa alle tre del mattino, non è normale che un concerto per teenager all'una di notte non sia ancora iniziato, non è normale che all'ingresso di molte discoteche si finga di non vedere che buona parte dei documenti di identità esibiti dai minori di 14 anni hanno la data di nascita contraffatta, non è normale che all'interno si vendano superalcolici".