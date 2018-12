Sisma. Verducci: "Finanziare il rinnovo contratti per i 700 tecnici e la Zona Franca Urbana"

"In particolare, il rifinanziamento delle misure sulla Zona Franca Urbana, fondamentali per sostenere le imprese e i lavoratori nei comuni del cratere; la proroga dei contratti per i 700 lavoratori tecnici e amministrativi dei comuni, indispensabili per espletare le tantissime pratiche per la ricostruzione dei soggetti privati; e lo stanziamento del 4 per cento del fondo per i piccoli comuni, riservato ai territori del cratere, per azioni di sviluppo economico, sociale e culturale, importanti per mantenere in vita le aree interne delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio - ha proseguito Verducci -. Sin dall'insediamento di questo governo, come opposizione stiamo chiedendo un impegno su queste misure assolutamente fondamentali: siamo all'ultimo appello, dopo che negli scorsi mesi la maggioranza di Lega e 5 Stelle ha bocciato ripetutamente queste proposte. Non assumere un impegno ora significa bloccare di fatto la ricostruzione e voltare ancora una volta le spalle a cittadini, famiglie, imprese e amministratori di territori già fortemente colpiti!".