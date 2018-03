Campagna mondiale dei Testimoni di Geova per invitare all’annuale Commemorazione della morte di Gesù: appuntamenti sabato 31

"Si tratta di una cerimonia annuale che riveste particolare importanza alla luce del significato che tutt’oggi la morte di Gesù ha per milioni di persone appartenenti a vari movimenti religiosi, molte delle quali vi assistono pur non essendo Testimoni di Geova. Secondo il calendario lunare della Bibbia quest’anno l’anniversario della morte di Gesù ricorre Sabato 31 Marzo 2018. I Testimoni di Geova invitano la cittadinanza ad ascoltare un discorso di 45 minuti, che spiegherà quanto questa morte sia importante per ogni singolo individuo e famiglia. Illustrerà la promessa biblica di un tempo in cui l’uomo sarà in pace con la natura, le malattie saranno eliminate e ogni famiglia costruirà la propria casa, coltiverà il proprio terreno e godrà del frutto del proprio lavoro (Isaia 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23). L’anno scorso il totale dei presenti nel mondo è stato di 20.175.477, davvero un evento mondiale di grande rilievo. Come avviene per tutti gli incontri dei Testimoni, l’ingresso è libero e non saranno richieste raccolte di fondi. Gli abitanti del Fermano potranno assistere all’evento che si terrà presso varie località e luoghi:

FERMO

Sala Convegni dell’Hotel Astoria, Viale Vittorio Veneto 8, alle ore 20:30.

MONTE URANO

Sala del Regno di Monte Urano ore 19:30 sia in lingua italiana che in lingua cinese.

Sala del Regno di Monte Urano ore 21:15.

PORTO SAN GIORGIO

Sala del Regno di Porto San Giorgio ore 19:15 e ore 20:45.

GROTTAZZOLINA E FALEORNE

Sala del Regno di Grottazzolina alle ore 19:30.

Hotel San Paolo – piane di Monte Giorgio ore 20:30

Si possono trovare ulteriori informazioni su:

JW.ORG / SITO UFFICIALE DEI TESTIMONI DI GEOVA