Loreto. Mercoledì 5 la riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana

Dopo una riflessione spirituale proposta dal vescovo di Macerata Mons. Nazzareno Marconi, si è riflettuto su una proposta articolata di formazione permanente del clero a livello regionale partendo dalla domanda: “Come sta cambiando e come cambierà la vita dei presbiteri nelle diocesi marchigiane nel contesto di una conversione pastorale in senso missionario?”.

L’obbiettivo è aiutare il clero a leggere i segni di speranza che sono nell’odierna società in profonda trasformazione culturale, sociale e spirituale, valorizzando le “buone pratiche” già in atto a livello delle tre metropolie: Pesaro, Ancona, Fermo per poi giungere a un dialogo e incontri dei presbiteri regionali. L’arcivescovo di Camerino Mons. Francesco Massara è stato nominato membro della Commissione Episcopale per il Pontificio Seminario Regionale Marchigiano Pio XI, con la delega per l’economia. Dott. Giuseppe Cucco, dall’Arcidiocesi di Urbino, è stato confermato, nell’incarico di Delegato Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici.

L’arcivescovo di Ancona mons Angelo Spina ha informato circa il progetto di itinerari francescani nella terra dei fioretti. Al riguardo verrà costituito un gruppo di lavoro per valutare l’iniziativa affidandone il coordinamento al l'arcivescovo di Ancona.