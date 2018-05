CISL. Donati: "Ora Livini rispetti i patti e attivi subito la nuova mensa interna per i dipendenti dell'Ospedale"

"La richiesta, del tutto legittima, della CISL FP, che voleva il riconoscimento da parte dell'ASUR e della Direzione di Area Vasta, di pari dignità con altre realtà sanitarie della Regione Marche, che da anni hanno servizi di mensa interna di tutto rispetto, per qualità del cibo, diversificazione del menù e ambienti spaziosi e belli, ha trovato accoglimento da parte della Direzione ma purtroppo i tempi si stanno dilatando. Adesso però a Livini diciamo BASTA e lo preghiamo perchè rispetti i patti.

Il Direttore di Area Vasta aveva pattuito con la CISL FP che i locali ex Sala Gessi, ristrutturati e arredati con mobilio nuovo, sarebbero stati pronti nel mese di aprile 2018. Non è stato possibile rispettare la scadenza a causa della gravissima carenza di personale verificatasi nel servizio di cucina dell'Ospedale. Ora però ci risulta che, attraverso l'Ufficio di collocamento, il personale di cucina sia stato assunto e soprattutto i lavori di ristrutturazione della vecchia Sala Gessi, sono terminati. Manca il bancone per posizionare i cibi e tutto sarà pronto. Basta stabilire la data di inzio del servizio.

Il timore della CISL FP è che nel frattempo ci sia stato un ripensamento da parte della Direzione di Area Vasta e questo, lo diciamo subito, non sarebbe accettabile e tantomento sopportabile. Inutile da parte di Livini prendere tempo. Va stabilita la data di apertura della nuova mensa.

Uguale preoccupazione riguarda il piano ferie estive, come gà espresso in precedente comunicato. Sia ben chiara la posizione della CISL FP. Nessuna soluzione raffazzonata che metta in condizione il personale infermieristico e OSS di subire le conseguenze di ritardi ingiustificabili del settore amministrativo e dirigenziale dell'Area Vasta, con riduzioni di unità in turno, sarà tollerata. Livini dovrà mostrare almeno il coraggio delle sue azioni e decidere se è in grado di tenere aperti tutti i reparti oppure accorparli in caso di carenza ormai consoloidata del personale. Soluzioni intermedie che mettano a rischio i piani di ferie già decisi e concordati con infermieri e OSS saranno rifiutati a priori dalla CISL FP. Così come soluzioni instabili che si trasformebbero in vere trappole per il perosnale. Bisogna che la Direzione di Area Vasta abbia rispetto della vita personale e familiare dei dipendenti che non sono "mano d'opera" da spostare di qua o di la senza alcuna possibilità per gli operatori di programmare le ferie oppure "tappabuchi" che devono farsi carico di disastri organizzativi messi in atto da Direzione e Direzione di Presidio. La reazione sindacale in questo caso sarebbe energica. Lunenì 14 maggio ne sapremo di più, nella riunione con la Direzione ma Livini e dirigenti sono avvertiti. Quest'anno l'estate sarà più calda del solito per responsabilità precise e individuabili all'interno dell'area amministrativa e dirigenziale dell''Area Vasta 4."