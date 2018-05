Tempi di vestizione degli infermieri: la NurSind vince il ricorso

È iniziato tre anni fa il percorso che NurSind ha attivato per far riconoscere agli infermieri dell’Area Vasta 4 di Fermo il riconoscimento, nel computo dell’orario di lavoro, del tempo per indossare la divisa di lavoro.

Cinque giorni fa, il 10 maggio, la svolta con la pubblicazione della sentenza (la 209/2018 dalla Corte d’Appello delle Marche, che ha riconosciuto il tempo di vestizione agli infermieri che hanno ricorso con NurSind).

Il ricorso è stato preparato dai legali in collaborazione con il Sindacato delle professioni infermieristiche, che ha avuto cura di raccogliere testimonianze e documenti.

Nel primo grado il tribunale di Fermo aveva archiviato la richiesta con delle motivazioni insoddisfacenti.

Ora l’Area Vasta 4 del capoluogo è tenuta a riconoscere 20 minuti al dipendente per indossare e togliere la divisa da lavoro e ai 46 ricorrenti verranno conteggiati anche gli arretrati degli ultimi 5 anni.

"Sono soddisfatto per la vittoria in questa causa - afferma Gianluca De Paolis, dirigente aziendale della NurSind di Fermo - in quanto si tratta di un sacrosanto diritto che doveva essere riconosciuto e che è stato previsto nel nuovo contratto di lavoro. Ciò testimonia il fatto che noi del sindacato degli infermieri abbiamo un occhio sempre proiettato al futuro per tutelare i diritti della categoria".