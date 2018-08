Servizio Civile Nazionale. L'Area Vasta 4 cerca 28 volontari e il Comune di Fermo attiva 3 progetti. Domande entro il 28 settembre

I volontari saranno chiamati a svolgere ruoli di orientamento e accompagnamento sia nei presidi ospedalieri che in quelli territoriali, nei locali comuni e di transito dell’utenza e, ove necessario supportare l’utenza in caso di necessità.

Provvederanno al disbrigo di piccole mansioni su richiesta dell’utente o del personale sanitario (brevi passeggiate nei corridoi, attività ricreative, supporto ai familiari per brevi momenti di pausa, informazioni e ascolto delle necessità degli utenti da riferire al personale sanitario, acquisizione di documentazione ecc.).

Sulla base di agende predisposte, i volontari dovranno eseguire le telefonate di conferma delle prenotazioni a prestazioni ambulatoriali con lunghe liste di attesa per individuare i posti non più occupati e reinserirli nel sistema di prenotazione. Telefoneranno alle persone che hanno eseguito una prestazione strumentale e che dopo 30 giorni non hanno ancora ritirato il referto. Per la loro naturale dimestichezza con il linguaggio web, supporteranno gli operatori nella gestione, nella diffusione, nella promozione dell’utilizzo di servizi basati sull’impiego di nuovi strumenti tecnologici e informatici.

Il servizio civile durerà 12 mesi per 30 ore settimanali su 5 giorni.

Tutte le informazioni e la documentazione da presentare sono scaricabili da

http://www.asurzona11.marche.it. La domanda scade il 28 settembre.

Il servizio verrà svolto nelle seguenti sedi dell’Area Vasta 4 - Fermo:

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident. sede N. vol. per sede ASUR AV4 sede di Fermo Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero FERMO Via Murri, 15 72198 4 ASURAV4 sede Fermo Portineria FERMO Via Murri, 15 107724 2 ASURAV4 sede Porto San Giorgio PORTO SAN GIORGIO Via Misericordia 92953 4 ASURAV4 distretto Montegiorgio MONTEGIORGIO Via Diotallevi,1 126443 3 ASURAV4 Distretto Montegranaro MONTEGRANARO C.da Santa Maria 126444 4 ASURAV4 sede Petritoli PETRITOLI Via Marini, 52 126441 2 ASURAV4 Distretto Porto Sant’Elpidio PORTO SANT’ELPIDIO Via della Montagnola, 90 126442 4 ASURAV4 – Ufficio Relazioni con il Pubblico FERMO Via Zeppilli, 18 131874 1 ASURAV4 sede Fermo FERMO Via Zeppilli, 10 131875 1 ASUR sede Amandola Direzione sanitaria ospedale Vittorio Emanuele II AMANDOLA Largo Plebani, 6 107559 3

Il Comune di Fermo – Ambito Sociale XIX (ATS) attiverà n. 3 progetti per 59 posti e specificatamente:

1) “LAVORO DI SQUADRA: Solidarietà e territorio – 6”, per n. 49 volontari, dislocati nei 31 Comuni dell’ATS XIX;

2) “PROMOZIONE CULTURALE – BIBLIOTECHE E MUSEI”, per n. 6 volontari, dislocati nel Comune di Fermo;

3) “PROTEZIONE CIVILE – TUTELA DEL TERRITORIO” per n. 4 volontari, dislocati nel Comune di Fermo.

Tutte le informazioni sui progetti, sedi di servizio (n. 31 Comuni dell’ATS XIX e per il Comune di Montefiore dell’Aso), modalità e modelli di presentazione della domanda,modalità di selezione ecc, sono scaricabili dal sito internet www.ambitosociale19.it o richiedibili all’indirizzo mail: serviziocivile@comune.fermo.it