A Macerata inaugurata la Piattaforma Laser. Ceriscioli: "Tra le prime Regioni a centrare l'obiettivo e lo facciamo con i conti a posto"

"Un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata che attraverso un laser è in grado di effettuare non solo un intervento chirurgico, ma anche abbrevviare i tempi di degenza. Con lo spirito di collaborazione tra pubblico e privato si possono raggiungere importanti traguardi. Abbiamo investito 30 milioni in 3 anni nella sanità maceratese per tecnologie che qualificano il servizio offerto ai cittadini e siamo tra le prime regioni d'Italia che centrano l' obiettivo nazionale e lo facciamo avendo i conti a posto. Quando si ha una squadra efficiente è possibile dare alla comunita' risposte di alto livello e qualita'".