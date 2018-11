Giornata Mondiale del Diabete: domani il convegno ad Ancona

La Regione Marche è stata una delle prime a dotarsi di una propria legge (LR 38/1987) sulla problematica diabete mellito, a creare appositi Centri di Diabetologia con una distribuzione capillare sul territorio. Peculiarità unica in Italia, tutti i Centri sono collegati in rete adottando la stessa cartella clinica. Nel 2017 hanno fatto riferimento alle strutture 60.426 pazienti (46.108 con diabete di tipo 2, 2.596 con diabete di tipo 1, 1555 diabete gestazionale mentre i restanti 10167 vengono classificati tra pre diabete, sindromi genetiche, endocrinopatie...)

La Regione, con la collaborazione del Comitato Regionale di Diabetologia e le Associazioni Tutela diabetici, ha adottato in questi anni numerosi atti tra cui le Linee guida per l'integrazione tra Medici di Medicina generale e professionisti del settore, le indicazioni per il corretto utilizzo dei presidi diagnostici, la distribuzione nelle farmacie periferiche per venire incontro all'utenza, le "Linee guida per la accoglienza e assistenza del minore con diabete a scuola" e, sempre per i minori, i Campi Scuola Terapeutici. Altre importanti iniziative sono in corso di organizzazione come l''Attività fisica aerobica regolare' strutturata con appositi esperti, le Linee guida sul diabete gestazionale, i Corsi per la istituzione della nuova figura del "diabetico guida" ed una estensione dei Campi Scuola Terapeutici anche per adulti.

Al convegno di domani interverranno il presidente della Federazione delle Associazioni Tutela del diabetico delle Marche e vice presidente nazionale Fand, Emilio Augusto Benini; la vice presidente Federazione ATDM, rappresentante minori, Maria Rosa Zampa. Dalle ore 11 la tavola rotonda sulle nuove cure del diabete di tipo 2 e di tipo 1 con il capo dipartimento Diabetologia della Regione Marche, Rosa Anna Rabini e l'endocrinologa Francesca D'Addio dell'Università di Milano.