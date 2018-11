"Quota Mille". Venerdì pomeriggio, alla Mole di Ancona, la Regione festeggerà il traguardo raggiunto dai trapianti nelle Marche

Venerdì 30 novembre, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, la Regione festeggerà i mille trapianti effettuati nelle Marche. È in programma, con inizio alle ore 15.00 (Sala Orfeo Tamburi), "Quota Mille" un grande evento per ringraziare il Centro regionale e tutta la rete dei trapianti per questo risultato storico raggiunto.