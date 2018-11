Casette d'Ete. Successo per l'incontro sulle linee guida dei disturbi specifici dell'apprendimento

L’incontro organizzato all'Auditorium Della Valle di Casette d'Ete dall’Osservatorio Permanente sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento della Provincia di Fermo, in collaborazione con il Comune di Sant’Elpidio a Mare e l'Associazione Arcobaleno Genitori per la Scuola, per presentare le linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, attento ed interessato.

Le relatrici Lucia Iacopini, Simona Tosoni e Marzia Buccioni hanno illustrato alle famiglie le buone prassi relative ai disturbi dell’apprendimento, portandole a conoscenza di un servizio attivo a livello provinciale e volto a sostenerle di fronte ai concreti bisogni dei ragazzi grazie alle competenze specifiche di ciascuno dei soggetti coinvolti.



Nel corso della serata ai presenti è stata distribuita una brochure, che nei prossimi giorni sarà distribuita ad alunni e docenti delle classi prime e seconde delle scuole elementari del territorio, oltre che alle prime di tutte le scuole medie e superiori, che è il frutto del lavoro svolto negli ultimi anni dall’Osservatorio. Un lavoro complesso che fissa i principali comportamenti, definizioni e servizi legati a disturbi che vanno in primis riconosciuti, e poi tutelati, per restituire serenità al ragazzo e garantirgli il suo diritto allo studio.



L’Assessore alle politiche giovanili del Comune, Stefano Berdini, ha portato il saluto del Presidente della Provincia Moira Canigola, della Dirigente Scolastica Teresa Santagata e del Sindaco Alessio Terrenzi, impegnato in Consiglio Comunale. “Abbiamo voluto organizzare, assieme alla Provincia, questo incontro nella consapevolezza di quanto sia importante fornire alle famiglie i giusti strumenti per conoscere meglio i disturbi specifici dell'apprendimento e far sapere loro che c'è un servizio di supporto di fondamentale importanza nel nostro territorio – ha detto nel portare i saluti dell’Amministrazione Comunale –. Io sono anche assessore alle manutenzioni: ebbene, quando c’è qualche cosa da sistemare basta chiamare l’ufficio tecnico e si provvede, mentre quando si parla di giovani, di studenti e delle loro difficoltà nell’apprendimento non è così semplice intervenire. E’ bene che le famiglie sappiano di poter contare su un servizio a loro supporto e ritengo che la brochure messa a punto dall’Osservatorio sia un ottimo strumento per conoscere meglio i disturbi e sapere come affrontarli”.



La dott.ssa Tosoni, logopedista Coordinatrice dell' Area Riabilitativa A.V. 4 - ASUR Marche, ha fornito esaurienti spiegazioni ai presenti usando un linguaggio tecnico-professionale ma comprensibile anche a chi fosse digiuno in materia.



Lucia Iacopini, Presidente della sezione di Fermo dell'AID, pedagogista esperta di psicopatologia dell'apprendimento e formatrice AID, ha presentato il gran lavoro di squadra portato avanti dall’Osservatorio, sottolineando come sia proprio il saper fare rete la chiave di volta nell’affrontare situazioni di disagio con l’unico obiettivo comune che è quello del bene bene dell’alunno o dell’alunna.



Marzia Buccioni, professoressa IPSIA Referente DSA, ha parlato in particolare dell’esperienza della scuola in cui lavora.



Tre punti di vista che si sono perfettamente integrati l’uno con l’altro per lanciare un messaggio ben preciso ai presenti: le famiglie non sono sole e, grazie alle informazioni fornite dalle tre professioniste nel corso della serata sono, oggi, sicuramente più informate.