Buche sulle strade: la primavera porta numerosi incidenti

Nel nostro Paese è l’estate il periodo migliore per ripristinare il manto stradale. Non sempre però le strade riescono a superare indenni l’inverno, soprattutto in annate come quella appena passata, con nevicate anche a bassa quota e temperature polari un po’ in tutta la penisola. Il risultato lo si vede circolando sulle strade: buche enormi ovunque, che minacciano la sicurezza degli automobilisti. Per evitare che queste vere e proprie voragini siano un pericolo reale è importante mantenere l’attenzione sulla strada, ma non s

L’importanza degli pneumatici

Non tutti gli automobilisti ci pensano, ma la manutenzione degli pneumatici è essenziale per avere un totale e costante controllo della vettura. A volte basta un battistrada consunto e del brecciolino sulla strada per causare un incidente, anche solo un leggero tamponamento. Se per quanto riguarda la revisione o i controlli periodici è abbastanza semplice mantenersi “in regola”, per gli pneumatici le cose si complicano. Da un lato infatti sempre più persone sostituiscono ogni anno gli pneumatici estivi con quelli invernali, cosa che ne prolunga la vita. Oltre a questo durante i controlli non sempre viene fatta una revisione anche dello stato dei battistrada. Il risultato è che la sostituzione degli pneumatici viene lasciata alla buona volontà del singolo guidatore.



Il costo degli pneumatici

La questione non è esclusivamente economica, nel senso che oggi è possibile trovare negozi di pneumatici a prezzi imbattibili, come avviene ad esempio per il sito di vendita pneumatici Oponeo. Tutti gli pneumatici delle migliori marche a prezzi scontati sono quindi di facile reperimento. Il problema è che spesso si tende a non tenere memoria dell’ultima sostituzione degli pneumatici, cosa che porta a sostituirli solo quando questa operazione ci viene consigliata da un meccanico, o quando effettivamente si nota una riduzione nella tenuta di strada. Invece si dovrebbe tenere una precisa annotazione di chilometri percorsi con gli pneumatici, per sostituirli appena possibile.



Da neve o estivi

Le versioni di pneumatici disponibili nei negozi sono varie; le più note sono però due: quelli da neve, o invernali, e quelli estivi. Si tratta di caratteristiche che variano a seconda della mescola usata per dare vita agli pneumatici, ma che riguardano anche il disegno sul battistrada. Queste variazioni, che all’occhio possono sembrare minime, sono invece studiate nei minimi particolari per consentire la migliore prestazione possibile in ogni condizione di tempo. Premettendo che gli pneumatici invernali sono perfetti quando le temperatura sono basse, con il ghiaccio sulla strada o in condizioni climatiche avverse. Gli pneumatici estivi invece sono ideali se utilizzati durante la stagione calda, quando le temperature minime sono superiori ai 15-18°C. L’importante sta nel ricordarsi di montare il corretto pneumatico per la stagione in corso, o si rischia veramente grosso. Non stiamo parlando solo dei lunghi viaggi, ma anche delle normali uscite per andare al lavoro o fare la spesa. La maggior parte dei tamponamenti infatti avvengono nel traffico cittadino, cosa che dovrebbe far pensare ogni automobilista. La manutenzione degli pneumatici non andrebbe fatta solo prima di un lungo viaggio, ma regolarmente.