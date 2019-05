Laurea Ingegneria Gestionale: Uno dei titoli migliori per trovare lavoro in fretta

Si dice spesso che il mercato del lavoro attuale è in crisi e questo è vero per molti settori, in cui i giovani non riescono a trovare spazio. Talvolta capita però di non soffermarsi a sufficienza sul fatto che ci sono al giorno d’oggi dei settori in cui la richiesta di professionisti è elevata e addirittura in alcuni casi non ci sono abbastanza candidati per ricoprire tutte le posizioni disponibili.

In un mercato del lavoro di questo tipo, lo studente dovrebbe analizzare quali sono i titoli migliori per trovare lavoro in fretta e scegliere anche sulla base di questo il percorso di studi da seguire. Tra i titoli che danno maggiori possibilità di essere assunti ci sono quelli dell’ingegneria ed in particolare l’ingegneria gestionale online è divenuta molto popolare negli ultimi anni, dopo che si è capito che conseguire questo titolo di laurea significa avere ottime probabilità di trovare un posto lavorativo in poco tempo.

Perché la laurea in ingegneria gestionale è vantaggiosa?

Il motivo principale è che questo titolo di studio offre numerosi sbocchi lavorativi. Il rischio di impegnarsi per laurearsi e di non trovare un posto che sia correlato a ciò che si è studiato è basso, perché sono tantissime le offerte di lavoro per coloro che decidono di specializzarsi in questo ambito.

Il numero elevato di offerte di lavoro è garantito anche dal fatto che l’ingegnere gestionale può scegliere di intraprendere una carriera nel privato, oppure di optare per una carriera nella pubblica amministrazione o nel settore dei servizi pubblici. Questa doppia possibilità di pubblico e privato porta ad un aumento delle opportunità di impiego, il che fa aumentare anche la percentuale di occupazione – stimata essere nel 2017 quasi dell’85% - a distanza di un anno dal conseguimento della laurea.

Un altro elemento che rende questo corso vantaggioso è che si tratta di un percorso triennale, il che consente di raggiungere in breve tempo il mondo professionale. Non manca comunque la possibilità di procedere con gli studi e di decidere di conseguire la laurea magistrale, impegnandosi per altri due anni dopo aver conseguito il titolo triennale.

Durante la frequentazione del corso magistrale, gli studenti saranno già degli ingegneri gestionali a tutti gli effetti e dunque potranno abbinare studio e lavoro, acquisendo non solo altre nozioni teoriche, ma anche facendo pratica sul campo ed apprendendo le competenze pratiche necessarie per proseguire la carriera lavorativa.

Dove frequentare questo corso di laurea?

Lo studente può scegliere di iscriversi ad un ateneo tradizionale, o può anche decidere di optare per un corso di laurea online. In quest’ultimo caso potrà godere dei vantaggi di un ateneo telematico come l’università Unicusano, in particolare potrà avere massima liberà nella gestione del suo tempo e non avrà difficoltà a far combaciare l’impegno di studio con gli altri impegni della vita quotidiana.

I corsi di laurea online sono perfettamente equivalenti a quelli degli atenei tradizionali e dunque il titolo ottenuto potrà essere utilizzato per accedere alle posizioni lavorative al pari di quanto si farebbe con una laurea conseguita in una università classica.