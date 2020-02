Tre vantaggi del trucco permanente a cui non avevi mai pensato

Il trucco permanente è una tecnica di miglioramento estetico che consiste nella pigmentazione superficiale della cute su una zona interessata. In altri termini è molto simile ad un tatuaggio ma le finalità, i materiali e le modalità di realizzazione sono del tutto differenti. Di cosa si tratta? Semplicemente dell’applicazione di colore sul viso per ridefinire occhi, labbra e sopracciglia in maniera sicura, specializzata e duratura. Un trucco semipermanente dura parecchi mesi ma richiede almeno due ritocchi l’anno per poter essere mantenuto sempre in ottimo stato. Molte donne, oggi, approfittano dei vantaggi del trucco permanente per risparmiare tempo e denaro e svegliarsi al mattino sempre in ordine senza doversi cimentare in laboriose operazioni di trucco. Ecco quindi i tre migliori vantaggi del trucco permanente che abbiamo pensato per chi ancora non lo conosce. Ovviamente affidati sempre a professionisti certificati come http://www.truccopermanente.it/.

Risparmi tanto tempo

In parte li abbiamo un po’ anticipati i vantaggi ma adesso entriamo nello specifico. Difatti il trucco permanente è principalmente un risparmio di tempo. Pensa a quanto tempo dedichi a perfezionare la forma delle sopracciglia, oppure a ridefinire l’occhio cercando di tirare una bella linea precisa di eyeliner. Se sei una truccatrice professionista alziamo le mani ma, nella realtà, le donne impiegano davvero molto tempo a truccarsi e con risultati spesso discutibili. Con il trucco permanente, quindi, ti svegli al mattino pronta per uscire e non dovrai più preoccuparti di nulla. Tutto ciò che dovrai fare è ritoccare periodicamente l’area trattata per assicurare sempre un colore nitido e brillante.

Basta acquistare costosi trucchi e prodotti cosmetici

Il trucco permanente non fa risparmiare solo tempo ma anche denaro. Pensa a quanto spendi in make up ed ora pensa che con il trucco permanente non avrai più bisogno di mille matite e pennellini. Non credi sia un grosso risparmio? Sicuramente l’applicazione del trucco ha un suo costo che dipende soprattutto dall’area da trattare. Molte donne ne fanno uso per definire le sopracciglia in maniera permanente perché oramai coperte di buchi e mancanza di peluria sull’arcata. In questo modo dicono addio a tinture, matite e pennelli avranno uno sguardo sempre ordinato senza alcuno sforzo.

Ti sentirai più sicura e carina, anche al mattino

Infine il trucco permanente renderà gradevole il tuo volto senza l’applicazione di troppi prodotti. Oltre ad essere una comodità e uno sfizio, infatti, questo trattamento è particolarmente indicato anche per coprire difetti estetici con cui ci troviamo a fare i conti ogni mattina davanti lo specchio. Quello delle sopracciglia è solo un esempio tra i più lampanti. Pensa anche a chi ha il taglio degli occhi all’ingiù e non è capace di risollevarlo con una buona linea di eyeliner. Oppure pensa a chi soffre per via della forma delle sue labbra e così via… I piccoli difetti estetici ci rendono unici al mondo ma in alcuni casi diventano un grosso scoglio che mina la sicurezza interiore. Per questo con il trucco permanente scoprirai una nuova te e ti sentirai sempre carina ed in ordine. Sicuramente è un’esperienza da provare.