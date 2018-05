"Il Maggio dei Libri" sbarca a Porto San Giorgio. Quattro eventi dedicati alla lettura da caffè Moretto: si parte domenica 6

A Porto San Giorgio, in occasione dell'iniziativa nazionale "Il Maggio dei Libri", la Campagna Nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva dal Ministero della Cultura, Caffè Moretto, storico Bar della cittadina riverasca ha deciso di organizzare una rassegna di presentazione di libri dal titolo: "Un Caffè con l'Autore da Caffè Moretto".

L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Porto San Giorgio, Assessorato alla Cultura. Elisabetta Baldassari ha spiegato: "Sono molto felice che anche Porto San Giorgio sia presente nel calendario ufficiale della rassegna nazionale "Il Maggio dei Libri" con quattro iniziative di presentazioni. La lettura non è solo un toccasana per vivere meglio, ma anche un'attività piacevole che è di casa ovunque: nessun luogo è davvero estraneo ai libri."

L'occasione è quella di festeggiare con la primavera il rifiorire delle più originali, diffuse e coinvolgenti occasioni di lettura. Per questo motivo Daniele Aria, titolare del caffè Moretto, vi invita a partecipare a questi eventi dedicati alla lettura "Vi aspettiamo tutte le domeniche di maggio alle ore 17,30 presso il bar pasticceria "Caffè Moretto" di Porto San Giorgio in Via Ugo Foscolo 39. Da sempre siamo attenti al mondo dei giovani e proponiamo iniziative coinvolgenti e quest'anno, visto anche il nostro impegno in pasticceria con proposte nuove di qualità, abbiamo pensato che Caffè Moretto potesse esser una location in cui respirare cultura con dei pomeriggi dedicati alla lettura, degustando un caffè, un the ed un dolcetto".

IL PROGRAMMA:





Domenica 6 Maggio, ore 17,30

NADIA STACCHIOTTI con "Racconti di Marche" – Giaconi Editore.

Domenica 13 Maggio, ore 17,30

FEDERCIA CURZI, "Conoscersi meglio, consapevolezza e assertività" – Edizione Psiconline.

Domenica 20 Maggio, ore 17,30

CHRISTINA B. ASSOUAD, "Delitto dietro le quinte" edito da Fanucci Editore.

Domenica 27 Maggio, ore 17,30

FEDERICO TARQUINI, "L'esperienza dei media" – Edizione Maggioli Editore.





Primo appuntamento dunque con RACCONTI DI MARCHE della blogger Nadia Stacchiotti, 10 classifiche, 100 idee per scoprire la regione in maniera insolita.



"L'idea mi frullava in mente da un po' - ha spiegato l'autrice. Sul blog avevo inaugurato una rubrica che piaceva davvero molto: le classifiche. Sui vari portali di viaggio mi incantavo nel leggere le città da visitare almeno una volta nella vita, i borghi più belli d'Italia, le spiagge dove trovare il mare più cristallino in cui tuffarsi e così via. Ovviamente in queste classifiche le Marche non c'erano quasi mai (a parte quelle dei borghi)! E così ho provato a realizzare classifiche tutte marchigiane cercando di inserire gli aspetti più curiosi e meno conosciuti della regione".