Fermo sui Libri. Secondo appuntamento con Piergiorgio Odifreddi e il suo ultimo lavoro "La democrazia non esiste"

Fermo sui Libri ha scelto come interlocutore, in questo secondo appuntamento, nientemeno che Piergiorgio Odifreddi e il suo ultimo volume, dall’emblematico titolo La democrazia non esiste. Odifreddi interverrà infatti al secondo appuntamento della rassegna, il 9 Maggio alle ore 21,15, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Astoria.

Piergiorgio Odifreddi è nato a Cuneo nel 1950, ha studiato Matematica e Logica prima all’Università degli Studi di Torino, e si è poi specializzato nelle stesse materie prima all’Università dell’Illinois, poi all’Università della California e infine nell’Unione Sovietica presso l’Università di Novosibirsk. Dopo aver insegnato Logica in lungo e largo in molte università del mondo, da Ithaca a Melbourne, da Pechino a Buenos Aires, è tornato a insegnare a Torino dal 1983 al 2007, affiancando all’intensa attività accademica sulla teoria della calcolabilità, una forte attività divulgativa riguardante la matematica, su testate come La Stampa, La Repubblica, L’Espresso e Le Scienze; su quest’ultima ha tenuto la sua rubrica più famosa, dal titolo Il matematico impertinente. Partecipa regolarmente a trasmissioni radiotelevisive come A tutto Darwin, A tutto Galileo, Crozza Italia, Anno Zero e Matrix, su temi di matematica, logica e scienza, e del loro spesso cozzare con politica, etica, morale e religione cristiana. Odifreddi è anche scrittore di saggi divulgativi sulla scienza in confronto e contrapposizione con la religione, tra i più conosciuti Il vangelo secondo la scienza e Il matematico impertinente.

A Fermo sui Libri Odifreddi porta tutta la sua carica critica e polemica contro le attuali democrazie, europee e non, con il libro La democrazia non esiste. Si chiede in maniera lucida se oggi si possa sensatamente e serenamente parlare di un qualche concetto di Cittadinanza, di appartenenza ad un dato stato in base a legami di sangue, cultura e idee, e quanto ad oggi si sopravvalutino i legami di sangue (anche di chi aveva solo i propri avi in un dato stato) per ottenere la cittadinanza di fronte invece ad una parte di popolazione che non presenta legami di sangue remoti ma totale compattezza di identità societaria e culturale e, ciononostante, si vede rifiutare la cittadinanza. Uno stato può definirsi democratico se non riconosce almeno una (piccola) patria a tutti coloro che vi abitano e se ne sentono profondamente parte? È questa vera democrazia, se non riconosce come facenti parte coloro che la popolano e sostengono? Queste e mille altre domande verranno poste e risposte in un dialogo entusiasmante tra Odifreddi e il meraviglioso ed interrogante pubblico di Fermo sui Libri 2018.