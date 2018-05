Colazione e Manhattan di Woody Allen: matinée alla Sala degli Artisti domenica 13 maggio

Doppio appuntamento con Woody Allen alla Sala degli Artisti, a partire da domenica 13 maggio.

Saranno proiettati due film cult del cineasta americano, entrambi in versione restaurata e distribuiti dalla Cineteca di Bologna:Manhattan e Io e Annie.

Con Manhattan si inaugura il primo matinée della Sala degli Artisti: domenica 13 maggio, dalle 10.00, colazione offerta con caffè e cornetto e, alle 10.30, proiezione del film.

Una nuova occasione per andare al cinema e godere di un film chiave nella filmografia di Allen, film dal fascino visivo struggente, che ha restituito come pochi la nevrotica dolcezza del vivere in un certo luogo del mondo occidentale, in una certa stagione (la fine dei Settanta) che ci appare ormai lontana.

Io e Annie, nuovo titolo presentato dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto Il Cinema Ritrovato, sarà invece proiettatolunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 maggio, alle 21.30.

Un punto di svolta, una rivoluzione comica, una disintegrazione romantica. Woody Allen scopre il proprio talento nel padroneggiare il riso e il pathos. La sincopata storia d'amore tra Alvy e Annie scompagina ogni ordito narrativo (negli anni la critica parlerà di Ionesco, di Brecht e di Groucho), sullo sfondo di cartoline newyorkesi degli anni Settanta che oggi stringono il cuore: glamour femminile fatto di larghi pantaloni, fragilità eccentrica e dipendenza farmacologica, i palcoscenici "off" del Village, Marshall MacLuhan in fila al cinema.

Per restare aggiornati sulla programmazione, iscrivetevi alle pagine Facebook e Instagram "Sala degli artisti" o visitate il sito internetwww.saladegliartisti.com .