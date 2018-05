Il 18 maggio torna la Giornata Internazionale dei Musei. Il 19 e 20 maggio la Notte dei Musei

Torna il Grand Tour Musei, giunto alla decima edizione, dal titolo “Musei iperconnessi: nuove vie, nuovi pubblici”, un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio culturale promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dal Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura.

In particolare il programma prevede il 18 maggio la Giornata Internazionale dei Musei, mentre fra il 19 ed il 20 maggio la Notte dei Musei.

In particolare a Fermo l’evento si svolgerà secondo il seguente programma:

venerdì 18 maggio alle ore 17.00 visita guidata gratuita del Museo Polare “S. Zavatti”, in un’iniziativa dal titolo “La magia del Polo”;

sabato 19 maggio alle ore 21.00 ai Musei Scientifici di Palazzo Paccaroni l’evento gratuito dal titolo “NORTHERN LIGHTS, l’incanto dell’aurora boreale”, un percorso alla scoperta del Polo Nord e degli Inuit;

sempre sabato 19 alle ore 22.00 alla Mostra “Il Quattrocento a Fermo. Tradizioni e avanguardie da Nicola di Ulisse a Carlo Crivelli” - chiesa di San Filippo Neri “il linguaggio dell’arte”, una visita guidata gratuita emozionale, attraverso i gesti e gli sguardi delle opere esposte. Mostra che il 20 maggio alle ore 17.30 potrà essere visitata con la guida di uno dei curatori, Giulia Spina (ingresso con biglietto, visita guidata gratuita).