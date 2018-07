Dal 9 al 13 agosto a Montefiore Dell'Aso arriva "Sinfonie di Cinema" nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco

Dal 9 al 13 agosto Montefiore dell’Aso respirerà la magica atmosfera del cinema grazie al festival “Sinfonie di cinema” organizzato dal Comune di Montefiore dell’Aso per la direzione artistica di Giancarlo Basili. Durante la diciottesima edizione, dal titolo “Il racconto e l’immagine femminile nel cinema”, si potrà assistere a proiezioni di film importanti e dibattiti con personaggi illustri del cinema italiano.

L’evento, nato da un’idea di Pepi Morgia, si distingue per essere una delle maggiori rassegne cinematografiche della Regione Marche calamitando ogni anno turisti e appassionati provenienti da tutta la Regione Marche e dalle regioni vicine.

Tra le presenze storiche si annoverano Fabrizio Bentivoglio, Marco Tullio Giordana, Neri Marcorè, Angelo Turetta, Michelangelo Barbieri, Umberto Montiroli, Angelo Barbagallo, Luca Bigazzi, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Peppino Mazzotta, alcuni tra i volti noti del mondo del cinema italiano, ospiti nelle varie edizioni a Montefiore dell’Aso.

Nel corso del Festival si svolgeranno eventi collaterali, dibattiti e mostre, che arricchiranno la manifestazione.

E per finire la location…Il suggestivo chiostro del Polo Museale di San Francesco che contribuisce ad aumentare la magia delle serate e a creare un’atmosfera unica e indimenticabile. All’interno del Polo Museale di San Francesco sotto il vigile e malizioso sguardo della nostra Maddalena Crivellesca, il centro di documentazione scenografica l’unico nella Regione Marche. Ricostruzioni di scenografie, backstage fotografici, bozzetti e disegni che raccontano decenni di cinema italiano.



INGRESSO GRATUITO



SINFONIE DI CINEMA 2018

XVIII edizione

“IL RACCONTO E L’IMMAGINE FEMMINILE NEL CINEMA”

Direzione Artistica: Giancarlo Basili

Festival nato da un’idea di Pepi Morgia

Montefiore dell’Aso (AP)

Chiostro di San Francesco

GIOVEDI’ 9 AGOSTO ore 21.15

Proiezione film “AMMORE E MALAVITA” di Manetti Bros.

David di Donatello come miglior film 2018

Ospite della serata Raiz musicista e attore

VENERDI’ 10 AGOSTO ore 21.15

Proiezione film “TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI” di Martin McDonaugh

Oscar come miglior attrice a Frances McDormand 2018

Ospite della serata Davide Rampello regista televisivo e direttore artistico

Curatore della rubrica "Paesi, paesaggi..." di Striscia la notizia

SABATO 11 AGOSTO ore 21.15

serata ragazzi

Proiezione film “COME UN GATTO IN TANGENZIALE” di Riccardo Milani

Nastro d’Argento come miglior commedia e come miglior attrice a Paola Cortellesi 2018



DOMENICA 12 AGOSTO ore 21.15

Proiezione film “NOME DI DONNA” di Marco Tullio Giordana

Ospite della serata il regista Marco Tullio Giordana

LUNEDI’ 13 AGOSTO ore 21.15

Tributo a Ermanno Olmi

Proiezione film “L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI”

Ospite della serata Antonio Luccarini giornalista e critico d’arte

Palma d’Oro come miglior film 1978