Andamento positivo per la Rete Lirica delle Marche: in aumento il finanziamento FUS

Le assegnazioni del Fondo Unico per lo Spettacolo 2018 premiano ancora la Fondazione Rete Lirica delle Marche. Prosegue l'andamento positivo che, dal 2014 ha fatto registrare una costante crescita del contributo, ottenendo di anno in anno i massimi incrementi consentiti dal decreto in vigore.