Fermo. Nuova gestione per il cinema Sala degli Artisti. Cardarelli: "La sfida è far crescere ancora di più una struttura che già funziona bene"

"Prendiamo in mano una struttura che funziona molto bene - afferma Andrea Cardarelli, vulcanico direttore artistico - che ha un pubblico importante, grazie agli anni di ottima programmazione. La sfida del nostro collaudato staff è farla crescere ancora."

La Sala degli Artisti non cambierà la sua vocazione di cinema d'essai ma ci saranno novità come ad esempio la collaborazione con Slow Food Marche per organizzare un aperitivo con le aziende marchigiane un giovedì al mese, i due orari feriali di programmazione, 19.30 e 21.30, incontri con gli autori e tanto altro.

L'inaugurazione si terrà domani, giovedì 30 agosto, con il film "Il maestro di violino" del regista Sergio Machado, tutto il ritmo e i colori del Brasile in una grande storia di musica, amicizia e voglia di riscatto: alle 20.30 buffet, alle 21 un duo violino e viola e alle 21.30 la proiezione del film.

La Sala degli Artisti collaborerà ovviamente con il Teatro Nuovo di Capodarco, e con altre realtà territoriali, per realizzare un percorso di cinema di qualità sempre più coinvolgente.