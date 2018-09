Dal Friuli a Capodarco fino alla Sicilia: le opere di Bruno Della Pietra in mostra a Caltagirone

Domani, sabato 8 settembre, s’inaugura a Caltagirone (Catania) una mostra di Bruno Della Pietra , artista friulano che da diversi anni è ospite della Comunità di Capodarco di Fermo. “Un paesaggio interiore”, questo il titolo della personale, presenta diverse opere per lo più realizzate a china, penna o matita, che sono già state esposte a Fermo lo scorso maggio presso le Cisterne Romane in occasione di un evento patrocinato da entrambi i Comuni, Fermo e Caltagirone appunto.

A tessere il filo che unisce le Marche con la Sicilia, lo studioso e scopritore di artisti outsider Domenico Amoroso, che è anche curatore del catalogo realizzato per l’occasione.

“Abbiamo patrocinato questa mostra con convinzione, dando spazio ad un artista vero, capace di raccontare nei suoi disegni il dolore e la speranza, e fotografare con la memoria i paesaggi, che sono anche paesaggi interiori, dell’anima, quelli più oscuri e profondi - sottolinea Francesco Trasatti, assessore alla cultura del Comune di Fermo -. Affidiamo dunque a Bruno Della Pietra e alle sue opere ora in terra sicula il valore di una testimonianza della sensibilità di un artista che ha saputo coltivare qui, a Fermo, una passione per l’arte della pittura in modo assolutamente non banale, bensì sincero, convinto, originale. Siamo certi che Bruno, con i suoi tratti, riuscirà a toccare il cuore dei caltagironesi così come ha toccato quello dei fermani”.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 ottobre presso il Museo d’Arte Contemporanea di Caltagirone, di cui Amoroso è uno dei promotori.