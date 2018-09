Porto San Giorgio. Stagione di prosa pronta. Baldassarri: “Avremo Dino Scuderi, Francesca Reggiani, Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman”

“Sarà varia e diversificata per venire incontro alle esigenze del pubblico. Abbiamo preso accordi e definito i principali appuntamenti della prossima stagione – afferma l’assessore. La prosa inizierà il prossimo 24 novembre con la ‘Compagnia della Marca’ nel musical ‘Salvatore Giuliano’ di Dino Scuderi. Sarà seguita da un’anteprima nazionale con l’attore Mario Perrotta e su consulenza drammaturgica di Massimo Recalcati. Avremo Edoardo Leo, Francesca Reggiani, Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman. L’attività concertistica è in fase di ultimazione in collaborazione di Tam. Porto San Giorgio avrà ancora la rassegna di teatro contemporaneo “Sottopassaggi”, il teatro per ragazzi (in abbonamento) e l’introduzione alla lirica curata da Paolo Santarelli. Tanti altri appuntamenti saranno finalizzati a valorizzare i talenti del territorio e le compagnie amatoriali, a partire dalla rassegna di teatro dialettale. Il bilancio della scorsa stagione è stato decisamente positivo: dai rendiconti abbiamo avuto un risparmio sui costi in preventivo di 8.000 euro. Questi saranno utilizzati per il nuovo cartellone”.

Riguardo le attività culturali, si terrà una nuova rassegna che si intitola “Il porto degli autori”.

“Partirà il prossimo mese e si concluderà ad aprile 2019 in diversi luoghi della città, tra teatro, sala Castellani e biblioteca civica in collaborazione con le librerie – prosegue l’assessore - . Ospiteremo autori di rilievo nazionale e daremo spazio a quelli locali che ci faranno compiere un viaggio nella letteratura e nella narrativa attraverso la presentazione dei loro lavori”.

Novità in arrivo riguardo la Biblioteca. “In Consiglio comunale sarà discusso il primo regolamento di gestione della Biblioteca civica, passo molto importante teso a garantire la massima fruizione da parte degli utenti, in linea con le indicazioni del Sistema Bibliotecario Regionale – prosegue Baldassarri - in quest’ottica la Biblioteca civica diventa una maglia della rete delle Biblioteche regionali. Acquistati le scaffalature per una corretta collocazione dei volumi e fruizione degli stessi, si stanno facendo i nuovi acquisti di libri e potenziando in particolar modo la sezione ‘ragazzi’. Abbiamo partecipato ad un progetto regionale denominato ‘Cultura Smart’: siamo stati individuati tra 19 biblioteche delle Marche per dotare la nostra di un’apparecchiatura per le video conferenze, da utilizzare per gli operatori e per gli utenti. Il fatto che abbiano scelto Porto San Giorgio è legato alla ricchezza del patrimonio disponibile e al rilevante numero di visitatori e utenti”.