"Colora Fermo" con Benedetta! Domenica prossima la presentazione del nuovo libro della Giaconi Editore

Benedetta Leonardi con la copia del volume "Colora Pesaro" inserito nella collana "Colora le Marche"

La collaborazione tra i Musei di Fermo e Sistema Museo, che nel proprio bookshop valorizza i libri che narrano le Marche, e la casa editrice Giaconi Editore si arricchisce di un progetto innovativo.

Colora Fermo è infatti il primo libro della collana Colora le Marche, una collezione di libri da colorare sull’arte moderna e antica presente in città, musei, teatri e altre espressioni artistiche.

Il libro contiene una serie di disegni di particolari artistici esistenti, rielaborati a mano, accompagnati da una breve descrizione in italiano e inglese. L'obiettivo è quello di valorizzare l'arte del territorio raccontando le storie delle opere, degli artisti e degli edifici per arricchire, ispirare e stimolare chi lo usa e diventare una guida interattiva della città e delle sue espressioni artistiche.

Colora Fermo offre ai tanti turisti e agli abitanti la possibilità di scoprire Fermo e le bellezze che la circondano, in modo nuovo, creativo e rilassante.

La collana Colora le Marche è un progetto di Benedetta Leonardi, giovane graphic designer, ideatrice e fondatrice di “NAM colora l’arte”.

Originaria di Pesaro, l’autrice si racconta così: “La parte più importante è la ricerca, mi piace studiare le storie e mettere in luce i particolari artistici più interessanti e curiosi. “NAM colora l’arte” è nato dalla passione per l’arte. Sono cresciuta respirando le storie dei mobili nel negozio di antiquariato di famiglia, proseguendo gli studi artistici nel mondo dei beni culturali e passando poi nel settore del design e successivamente della grafica. Questo progetto unisce i tre universi che più mi appassionano.”

L'ingresso all’evento è gratuito.