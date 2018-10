Montelparo. Sabato 27 il convegno 'Correre "oltre" i nostri limiti. L'esperienza di Samuela"

Un momento dell'incontro tenutosi a Fermo

Scopo della giornata è quello di soffermarsi sul tema della disbailità e in particolare della vita indipendente della persona diversamente abile.

Sarà il racconto dell'esperienza di Samuela Baiocco, autrice del libro "Correre oltre me", ad aprire riflessioni sulle possibili prospettive future anche in piccoli territori come quello montelparese, dove, grazie all'operato della locale A.S.P. "G.Mancinelli", si è vicini al mondo dell'assistenza, della cura e della riabiltazione da oltre 50 anni.

L'evento sarà arricchito dalla presenza di rappresentanti regionali e dei servizi sociali territoriali, al fine di approfondire l'attuale quadro normativo di riferimento e comprendere le reali possibilità di sviluppo di azioni e interventi volti a favorire la fattiva politica di integrazione e di aggregazione a più livelli tra istituzioni, rete dei servizi sociosanitari, privato, sociale e comunità tutta.

Sarà Gianni Della Casa a modernare l'incontro, al quale interverranno il Sindaco di Montelparo Marino Screpanti, il Presidente del Consiglio Regionale Marche Antonio Mastrovincenzo, il Presidente dell'A.S.P. "G. Mancinelli" Andrea Funari, la scrittrice Samuela Baiocco, il Coordinatore dell'Ambito Sociale XIX Alessandro Ranieri, il Responsabile UMEA AV5 il Dottor Vinicio Alessandroni e l'editore Carlo Pagliacci.